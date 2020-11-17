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Лукашенко дал властям Минска неделю на наведение порядка в городе

17:04
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Белорусский лидер призвал делать это "без всякого варварства"

Порядок в Минске должен быть наведен в течение недели. Ответственным лицам надо сделать это без всякого варварства, заявил президент Белоруссии. Александр Лукашенко отметил, что поручил властям белорусской столицы разработать соответствующий проект постановления и принять его на сессии горсовета.
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Лукашенко подчеркнул: нельзя допускать инцидентов, подобных тому, после которого умер 31-летний минчанин Роман Бондаренко.

"Чтобы не было этого противостояния дальше: одни цепляют, другие срывают, потом мордобой, потом смерть. Вот этого быть не должно. Эти очаги нужно из общества убирать", - заявил Лукашенко участникам совещания, на котором присутствовало руководство администрации президента Белоруссии, Национального собрания, госсекретариата Совета безопасности, МИД и КГБ.

Упомянутый Лукашенко инцидент произошел 11 ноября во дворе дома на улице Червякова в Минске. Там появились люди в гражданской одежде, которые начали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Им пытался помешать Роман Бондаренко, в результате перепалки мужчина ударился головой. Минчанина госпитализировали, вечером 12 ноября он умер.

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