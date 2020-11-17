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Умер Роман Виктюк

17:07
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Ему было 84 года

На 85-м году жизни скончался режиссер Роман Виктюк. Эту информацию во вторник подтвердили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - приводит ТАСС сообщение театра.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1956 году, работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970-х годах режиссер ставил спектакли во множестве театров Москвы. В 1996 году основал московский драматический Театр Романа Виктюка.

С 2001 по 2006 год Роман Виктюк работал на телеканале "ТВ Центр". Он был ведущим ряда программ.

Роман Виктюк в программе "Временно доступен" 

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