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Россиян предупредили о ледяном дожде

17:33
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Последствия этого явления – гололед и проблемы с электричеством

Россиян предупредили о вероятности ледяных дождей в ближайшие дни. В каких именно регионах ожидается это природное явление, синоптики сказать пока не могут. Опасность ледяного дождя – в сильном гололеде и проблемах с электричеством.
Россиян предупредили о гололедице

"Вероятность небольшая, что эти дожди пройдут, есть. Правильный термин - это гололедно-изморозевые отложения. Опасность их в том, что они приводят к гололеду на деревьях и гололедице на дорогах. Плюс это опасность для энергетиков, потому что идет налипание на провода, они утяжеляются, происходят обрывы", - пояснил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам метеоролога, в нижней границе облачности температура может быть положительной, а внизу – отрицательной. В результате осадки, падая, превращаются в ледяные шарики. О том, что ледяные дожди пройдут в Центральной России 18-19 ноября, ранее сообщили в центре "Фобос", напоминает ТАСС.

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