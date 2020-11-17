Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом

На его счету более 250 постановок в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США и других стран

Во вторник на 85-м году жизни скончался режиссер-новатор, театральный педагог Роман Виктюк. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом и не смог победить коварную болезнь, передает "ТВ Центр".

С середины 70-х Виктюк ставил в театрах Москвы спектакли, которые сразу становились событиями в культурной жизни. Во МХАТе - "Татуированную розу", в театре МГУ - "Утиную охоту" и "Уроки музыки". А на сцене "Сатирикона" в 1988-м - самое знаменитое свое действо, "Служанок", где все роли исполнили мужчины.

Вскоре, в 90-х открылся театр Романа Виктюка, где также шли "Служанки", а еще "Саломея", "Мастер и Маргарита", "Коварство и любовь". После реконструкции это была одна из самых продвинутых, хорошо оснащенных сцен столицы.

Роман Виктюк в программе "Временно доступен"

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