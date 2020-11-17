Режиссер умер на 85-м году жизни

Скончавшегося на 85-м году жизни режиссера Романа Виктюка похоронят во Львове. О времени и месте прощания с народным артистом России пока не сообщается.

"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", - сказал агентству ТАСС источник, знакомый с пожеланиями близких режиссера.

Роман Виктюк родился во Львове в 1936 году. В театрах Москвы режиссер работал с 1970-х годов. Он ставил "Царскую охоту" в Театре имени Моссовета, "Татуированную розу" - во МХАТе, спектакль "Служанки", в котором все роли играли мужчины - на сцене "Сатирикона". Позже открыл Театр Романа Виктюка.

Народный артист был госпитализирован с коронавирусом 27 октября. А 17 декабря в Театре Романа Виктюка сообщили о смерти режиссера.

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