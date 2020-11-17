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Мишустин выделил 2,6 миллиарда на выплаты соцработникам

18:14
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Средства направлены в Фонд социального страхования

Фонд социального страхования получит более 2,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, занятым в обслуживании болеющих COVID-19 граждан. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2 689 445,4 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Специальные социальные выплаты получат работники стационарных организаций социального обслуживания. Они оказывают социальные услуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также лицам из группы риска заражения COVID-19. Как сообщили ранее в Минтруде, до 5 ноября на выплаты таким работникам уже было перечислено 13,4 миллиарда рублей.

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