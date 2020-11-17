Комиссия МГД по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2021 год

Бюджет предусматривает стабилизацию и последовательный восстановительный рост экономической активности

Законопроект о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов поддержан комиссией столичного парламента по экономической и социальной политике.

"Есть предложение рассмотреть на заседании Думы и принять в первом чтении законопроект города Москвы о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", - сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

Она отметила, что при принятии документа в первом чтении необходимо перейти в режим поправок и "поработать, в том числе по улучшению содержания этого документа".

Планируется, что общий объем доходов бюджета Москвы в следующем году составит более 2,6 триллиона рублей.

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