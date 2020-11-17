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Boeing 757 выставлен на продажу на сервисе бесплатных объявлений

18:44
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Предполагается, что лайнер продает российская авиакомпания

Приобрести пассажирский двухмоторный узкофюзеляжный самолет Boeing 757-230 всего за 262 миллиона рублей можно, посетив портал бесплатных объявлений "Авито". В описании товара указано, что лайнер произведен в 1993 году, ремонтировался в последний раз в 2015-м.
Boeing 757 аварийно приземлился в Красноярске

Указано, что пpoдажа проxодит в рaмкаx арбитрaжного делoпрoизводствa. Общая наработка лайнера с начала использования — более 75 тысяч часов, количество посадок — свыше 21 тысячи. По данным Telegram-канала Mash, таким образом распродается имущество обанкротившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Boeing 757-230 – среднемагистральный самолет. Всего было выпущено 1050 таких машин, производство прекращено в 2004 году.

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