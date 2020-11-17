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Восемь человек пострадали при наезде на пешеходов в Калининградской области

19:11
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Автомобиль въехал в толпу

Число пострадавших в ДТП в в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области увеличилось до восьми. Предварительно сообщалось о троих госпитализированных.
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17 ноября около 15.50 79-летний водитель автомобиля "Киа", начиная движение, перепутал педали. Машина въехала в группу людей, собравшихся на публичные слушания проекта железнодорожной линии.

"Количество пострадавших в ДТП в Холмогоровке выросло до восьми. Ранее сообщалось, что пострадавших было трое", - рассказала руководитель пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

По данным региональной телекомпании "Каскад", при наезде пострадал ее оператор, снимавший слушания. Сотрудник телекомпании получил перелом, перелетев с камерой через капот автомобиля, сломана камера и микрофон.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии, передает РИА Новости.

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