Лукашенко потребовал от России "нормальных условий" за отказ от многовекторной политики

Президент Белоруссии заявил, что Минск не отворачивается от Москвы

Политика многовекторности, которую проводит Минск, не означает, что Белоруссия отворачивается от России, утверждает Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, необходимость такого курса обусловлена геополитическим положением республики.

В то же время, Минск готов перейти к одновекторной политике – однако лишь в том случае, если ему предложат нормальные условия.

"Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер заявил, что в последнее время в отдельных СМИ - в частности российских – критикуют многовекторность политики Белоруссии. Однако, по словам Лукашенко, Минск никогда не отворачивался от Москвы, сохраняя двухсторонние отношения даже в период экономических разногласий.

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