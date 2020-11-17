Депутат МГД Кирилл Щитов: новый закон о молодежи в Москве может появиться в 2021 году

Проще подготовить новую редакцию закона, чем перекраивать старый документ

Новый закон о молодежи может появиться в столице уже в будущем году. Об этом заявил депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

По его словам, импульсом к разработке документа стали поправки в Конституцию России. Одна из поправок как раз посвящена приоритету государственной молодежной политики в стране.

Парламентарий отметил, что чем перекраивать старый текст закона, проще подготовить новую редакцию документа.

"Первая задача закона - определить те направления иерархии, по которым город обязуется предоставить молодежи "окна возможности": образование, возможности в сфере трудоустройства, возможности в сфере экономической независимости, то есть старты своего дела", - сообщил Кирилл Щитов.

Второй блок вопросов, по словам депутата, посвящен помощи молодежи, которая нуждается в господдержке.

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