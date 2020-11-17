Великий новатор театра: каким мы запомним Романа Виктюка

Режиссера похоронят во Львове

Не стало Романа Виктюка. Режиссер-новатор, театральный педагог, народный артист России скончался на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной мастера выразил Сергей Собянин. С середины 70-х на подмостках Москвы шли спектакли Виктюка, которые становились событиями эпохи. А открывшийся в 90-е Театр его имени был на тот момент одной из самых продвинутых, хорошо оснащенных сцен столицы. Там в пятницу пройдет прощание с мастером, а похоронят его во Львове, рядом с родителями.

Вечерний спектакль в театре Романа Виктюка во вторник начался с минуты молчания. И труппа, и зрители тяжело переживают утрату. Будто потеряли родного человека.

Он всю свою жизнь искал самое редкое, самое глубокое, самое пронзительное – с единственной целью. Достучаться. В последнее время уже с трудом говорил, с каждым днём становился всё прозрачнее, силы уходили. А он продолжал ставить. И про древнегреческих героев, и про наших, современных.

Свои первые спектакли Роман Виктюк ставил еще в школе. Их в энциклопедиях не считают, называя и без того гигантскую цифру. 250 постановок – в разных странах мира. Италия, Латвия, Украина, США. В Москве народные и заслуженные пытались попасть к нему на репетиции. Потому что это тоже был удивительный спектакль.

Его мощь и страсть полностью выплеснулись в легендарных "Служанках". В 1988-м и на сцене "Сатирикона", и в зрительном зале летали молнии – от изумления и восторга. Друзья часто называли его новатором. А он до последнего стоял на своём. "Я занимаюсь только вечностью. Горизонтальное меня не интересует", - говорил Роман Виктюк.

Вечностью он занимался в своём театре. Новые стены, новый зал. Но по-прежнему в каждом спектакле была только его музыка. Вся труппа знала - он просто не мог без неё жить. Сидел в зале, закрыв глаза. И думал – о вечном.

Не так давно, на генеральной репетиции "Федры" Роман Виктюк попросил поставить на "бис" специально записанную для спектакля арию в исполнении Елены Образцовой. Зал тогда встал. И долго плакал.

Сегодня ушёл сам мастер. И навсегда унёс с собой свою музыку. Свою страсть. И своё дыхание.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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