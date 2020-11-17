Госдума приняла в I чтении законопроект о комплексном развитии территорий

Документ может быть принят окончательно до конца года

Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект закона о комплексном развитии застроенных территорий и сносе аварийного жилья. Документ даст региональным властям возможность продвигать адресные программы обновления кварталов многоквартирных домов. Причем жители смогут сами голосовать за снос и переезд или против них. Подобные механизмы предусмотрены нацпроектом "Жилье и городская среда". Ожидается, что закон будет принят окончательно до конца года. Но все понимают, что такое решение нужно было еще вчера.

У этих жителей города Изобильный в Ставропольском крае разве что коммунальных проблем в изобилии. Ульяновская область – картина похожая. Квартиры в этих домах люди получили 30 лет назад как временное жилье. Долгие годы семьи ждали своей очереди на переселение. Вокруг ведь уже успели вырасти многоэтажки.

"Сегодня эти дома служат не столько кровом для своих жильцов - сколько проблемой. Ремонт крыши, сгнившие коммуникации, разбитые неудобные места общего пользования. А сколько таких кварталов в целом по стране. Оставлять людей наедине с этой проблемой нельзя", - заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Губернаторы в один голос заявляют – нужны новые механизмы для реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. Строить нужно быстрее и больше, причем целыми кварталами с инфраструктурой, а не точечно. Почему -разъяснил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Представляете, как, мы должны здесь красный дом снести и на его месте построить точечный дом, создав неудобства для всех граждан вокруг. Снесли следующий дом - должны еще один построить, но на самом деле в жизни это очень плохо. Во-первых, это труднореализуемо, во-вторых, это не нравится всем жителям и, в конечном итоге, мы не получаем цель, мы не получаем качественной городской недвижимости с комфортной городской средой", - отметил он.

В Архангельской области, например, на программу переселения заложено 22 миллиарда рублей, только по приблизительным подсчетам, нужно в три раза больше. Без частных инвестиций тут не обойтись – уверены авторы законопроекта о "Комплексном развитии территорий".

Госдума сегодня приняла его в первом чтении. Каждый регион самостоятельно будет решать, вступать в программу или нет. По сути, она предусматривает строительство комфортного и современного жилья на месте домов в аварийном или предаварийном состоянии, причем целыми кварталами. Все это после детального обсуждения с жителями на публичных слушаниях, там же будет определяться конкретный участок застройки.

Дом войдет в программу, если за это проголосуют не менее 2/3 собственников. Они будут иметь право на получение нового жилья или компенсации по рыночной стоимости.

"Речь идет о правах граждан, нужно все внимательно рассмотреть. Должно быть обязательное обеспечение равноценного возмещения собственникам помещений, необходимо уточнить порядок подсчета голосов. Мы не допустим, чтобы права граждан были нарушены и у кого-то что-то отняли", - отметил заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Павел Федяев.

6 миллионов человек смогут улучшить свои жилищные условия, а "депрессивные территории" - как называют их урбанисты - получат новый облик. Эксперты уверены – за пределами исторических центров городов программа Комплексного развития территорий будет крайне популярна.

"Нам важно, чтобы законопроект решал проблемы граждан и в этой связи мы не имеем право на ошибки", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Впереди большая дискуссия. Все спорные моменты депутатам предстоит обсудить во втором – основном чтении.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"