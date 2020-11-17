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В Совфеде предложили ужесточить ответственность за нарушения для иноагентов

22:49
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Об инициативе рассказал сенатор Андрей Климов

Российский парламент уже до конца этого года может принять пакет законов по противодействию вмешательству во внутренние дела страны. Как сообщил глава соответствующей комиссии Совета Федерации Андрей Климов, среди предлагаемых мер - ужесточение ответственности, вплоть до уголовной, для иноагентов, не соблюдающих российское законодательство.

Статусом иноагента будут наделяться физические лица, которые занимаются политической деятельностью или собирают сведения оборонного характера за счет иностранного финансирования. Сенатор подчеркнул, что эти меры носят ответный, вынужденный характер, передает "ТВ Центр".

"Мы вынуждены так поступить, просто потому что, к сожалению, из-за рубежа продолжается и даже наращивается массированное вмешательство во внутренние дела России, наши суверенные дела. Притом, это вмешательство носит противоправный характер, оно противоречит и уставу ООН, и многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи, и, естественно, это все не соответствует нашей Конституции в ее новой редакции, принятой на всероссийском голосовании в этом, 2020 году", - рассказал Андрей Климов.

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