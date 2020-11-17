Космонавты залатали трещину в российском модуле МКС

В "Роскосмосе" рассчитывают, что утечка воздуха теперь прекратится

Космонавты установили новую заплатку на трещину в российском модуле Международной космической станции. В "Роскосмосе" надеются, что это полностью устранит причину утечки воздуха.

"Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда". Планируется, что в результате контрольных замеров уровня атмосферы и на основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", - сообщили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что в стенке модуля обнаружена трещина размером около 4,5 сантиметров. Через нее, предположительно, с МКС уходит кислород. Члены российского экипажа пытались ликвидировать утечку подручными средствами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"