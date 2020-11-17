"Это трагедия": Путин считает, что войны в Карабахе можно было избежать

К окончательному урегулированию вопроса подходили несколько раз

Войны в Нагорном Карабахе не случилось бы, если бы удалось договориться о передаче семи районов Азербайджану и возвращении беженцев. К окончательному урегулированию этого вопроса подходили несколько раз. Нынешних договоренностей можно было достичь раньше – тем самым избежать кровопролития, заявил президент России Владимир Путин.

"Самое главное, что удалось сделать - это прекратить кровопролитие. Свыше четырех тысяч человек погибли только по официальным данным - на самом деле, думаю, больше - десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул важность достигнутой договоренности между Баку и Ереваном о разблокировании транспортных и экономических связей вокруг Карабаха. Путин отметил, что это создает базу для окончательного урегулирования конфликта.

Президент России также заметил, что вопрос о передаче Азербайджану города Шуши никогда не ставился. Он возник уже во время нынешнего кризиса в Карабахе.

Путин признал, что проблема Карабаха сохраняется – его окончательный статус не урегулирован. Что будет дальше, предстоит решить будущим руководителям, участникам этого процесса, заключил российский лидер. Беседу президента с представителями СМИ показал телеканал "Россия-24".

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