Путин назвал самоубийством возможный отказ Армении от соглашения по Карабаху

Ситуация перед подписанием документа была критической

Ситуация в Нагорном Карабахе перед заключением трехстороннего соглашения была критической для армянской стороны. Отказ Еревана от подписания документа в той ситуации был бы равнозначен самоубийству, считает президент России Владимир Путин.

"Произошло то, что можно было предвидеть - а именно, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шушу. И как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу сказал вчера премьер-министр Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение", - заявил Путин в эфире телеканала Россия-24.

Российский лидер подчеркнул, что в этих условиях немедленное прекращение боевых действий было в интересах армянской стороны. Времени для консультаций в рамках минской группы ОБСЕ просто не было – по словам Путина, надо было исходить из реалий, которые сложились на поле боя в данный момент времени. Россия так и сделала - в интересах как армянского, так и азербайджанского народов, подчеркнул президент.

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