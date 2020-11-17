Турецкий парламент одобрил отправку военных в Азербайджан

Срок пребывания контингента в соседней стране – один год

Указ президента Турции Реджепа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан одобрил парламент страны. Документ поступил на рассмотрение депутатов днем ранее. После одобрения парламентом подразделения турецких ВС могут находиться в соседней стране один год.

Турция в последние дни неоднократно заявляла, что ее военные примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Однако в Москве утверждали, что в договоренностях по прекращению огня такого пункта нет – речь только о российских миротворцах, напоминает РИА Новости.

Теперь Анкара оправдывает отправку своих военных работой совместно российско-турецкого мониторингового центра, который расположится на территории Азербайджана. 17 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что убедил Анкару: в присутствии турецких военных на линии соприкосновения в Карабахе нет необходимости. Более того, эито может обострить ситуацию.

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