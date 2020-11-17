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Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС России за рубежом

22:13
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Речь идет о российских миротворцах в Карабахе

Вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом включен в повестку заседания Совета Федерации, которое состоится 18 ноября. Как пояснили в верхней палате парламента, речь идет о российских миротворцах в Нагорном Карабахе.
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10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение подразумевает размещение российских миротворческих сил на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с территорией Армении.

На заседании в Совете Федерации докладчиками по вопросу использования ВС России в регионе значатся полпред президента в верхней палате парламента Артур Муравьев и главы комитетов Совфеда по обороне, по международным делам и по конституционному законодательству, передает РИА Новости.

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