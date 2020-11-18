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Пригожин раскритиковал поющих блогеров

08:41
  • среда
  • 18 ноября 2020

По мнению продюсера, каждый должен заниматься своим делом

Иосиф Пригожин заявил, что блогеры обесценивают профессию артиста. По словам продюсера, выходцы из интернета могут с легкостью попасть на сцену, не имея при этом особых знаний и талантов.

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По словам Пригожина, в России блогеры начинают заниматься музыкой не по призванию, а из-за желания быть причастными к шоу-бизнесу. Продюсер подчеркнул, что люди должны уделять внимание своей зоне ответственности, а не "отнимать хлеб" у других, передает "Говорит Москва".

В России лишь пара процентов населения понимает, что такое настоящий вокалист, уверен он. "Это человек, который обладает грамотами, способностями различать тональность и понимать гармонию музыкальную. А когда люди не знают аккордов, просто заходят в студию, потому что там есть возможность, технологии позволяют просто петь кому угодно — это, повторюсь, девальвирует профессию музыканта", - считает Пригожин.

Продюсер уверен: бороться с подобными "самозванцами" должны не артисты, а государство, в частности, Министерство культуры. "Мне кажется, что министерство культуры или государственная политика должны быть нацелены на то, чтобы формировать воспитательный процесс, а не просто заниматься халтурой. Здесь вопрос простой: культура должна воспитывать людей, а не только развлекать", - резюмировал Пригожин.

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