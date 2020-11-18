В России появятся новые дорожные знаки для электросамокатов

Пешеходы получат приоритет

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России стоит ограничить 20 километрами в час.

С таким предложением выступил Минтранс. В ведомстве отметили, что пешеходы на тротуарах имеют приоритет над средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Люди на электросамокатах, моноколесах или гироскутерах должны в основном пользоваться велосипедной инфраструктурой.

Помимо ограничений по скорости, в России могут появиться новые дорожные знаки для пользователей СИМ. В случае нарушения ПДД владельцев такого транспорта будет ждать штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.

"Лицо, использующее СИМ – это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода", - заявил РИА Новости замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

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