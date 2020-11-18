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"Явные признаки стабилизации": в Роспотребнадзоре ждут выход на плато по COVID-19

08:50
  • среда
  • 18 ноября 2020

Эксперт Михаил Лебедев отметил, что эпидситуация до сих пор остается напряженной

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в России и в мире. Как специалисты характеризуют нынешний этап пандемии? Когда можно ожидать стабилизации обстановки? Изменился ли сам коронавирус в сравнении с весенней инфекцией? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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"Плато, конечно же, мы ждем. Сегодня эпидситуация напряженная, но явные признаки стабилизации присутствуют. Говорить о плато преждевременно, слишком долгий промежуток стабильности должен пройти. Но будем надеяться, что мы все-таки к нему приближаемся", - сказал эксперт.

Лебедев призвал россиян защититься от вируса гриппа, сделав прививку, так как есть угроза одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом.

Полный комментарий Лебедева смотрите в видео.

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