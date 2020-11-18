"Явные признаки стабилизации": в Роспотребнадзоре ждут выход на плато по COVID-19

Эксперт Михаил Лебедев отметил, что эпидситуация до сих пор остается напряженной

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в России и в мире. Как специалисты характеризуют нынешний этап пандемии? Когда можно ожидать стабилизации обстановки? Изменился ли сам коронавирус в сравнении с весенней инфекцией? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Плато, конечно же, мы ждем. Сегодня эпидситуация напряженная, но явные признаки стабилизации присутствуют. Говорить о плато преждевременно, слишком долгий промежуток стабильности должен пройти. Но будем надеяться, что мы все-таки к нему приближаемся", - сказал эксперт.

Лебедев призвал россиян защититься от вируса гриппа, сделав прививку, так как есть угроза одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом.

Полный комментарий Лебедева смотрите в видео.

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