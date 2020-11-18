Украина заочно арестовала еще 44 российских самолета за полеты в Крым

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией

Наши самолеты и не знают, что их арестовали за полеты в Крым. История может показаться фантастической, но это правда – 44 авиалайнера, осуществлявших рейсы на полуостров, теперь числятся в арестантах. Удар по нашей гражданской авиации нанесла так называемая прокуратура Автономной республики Крым, организованная на Украине. Подразделение Генпрокуратуры Украины попросило суд наложить арест на самолеты.

В ведомстве отметили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией. "Несмотря на это, установлены и наложены аресты на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - заявили в прокуратуре.

Оказывается, самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов – так решил суд на Украине. Первый удар был нанесен еще в сентябре, тогда решили арестовать 65 лайнеров.

Мало того, оказывается, Украина давно закрыла воздушное пространство над полуостровом и прекратила функционирование всех аэропортов. Еще немного и Киев вообще запретит всю российскую гражданскую авиацию со всей инфраструктурой.

Просто интересно, в какой реальности они живут. Постоянная виртуальная война, видимо, кажется им серьезной и ее планируют довести до победного конца?

Но вот кто может вздохнуть спокойно, так это бывший президент Украины Виктор Янукович. Апелляционный суд Киева отменил его заочный арест по делу об убийствах на Майдане. Шумный процесс по делу экс-президента Украины, проживающего в России, обходится, как несложно догадаться, без его участия.

Обвинив его в госизмене, украинская прокуратура добилась тюремного срока. Так что виртуально Янукович уже сидит. За госизмену получил 13 лет заключения.

Пресловутая диджитализация, к которой так стремилась Украина, приносит плоды – правосудие становится совсем уже виртуальным, хромая, как произношения господина Виталий Кличко. А орудия борьбы за самостийность становятся все более красочными и эффективными. Правда, только в виртуальном пространстве, в которое Украина погружается все сильнее, забывая, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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