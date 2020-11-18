ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд захотел изменить систему выплат накопительных пенсий

08:38
  • среда
  • 18 ноября 2020

В НПФ выступили против

Министерство труда захотело изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

Как выяснила газета "Коммерсант", Минтруд предлагает делать единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 процентов минимального размера оплаты труда.

В настоящее время пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5 процентов по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.

В негосударственных пенсионных фондах выступают против инициативы Минтруда. Там говорят, что изменение методики приведет к резкому увеличению объема единовременных выплат, а это негативно скажется на показателях фондов и на клиентах. По словам президента ассоциации НПФ Сергея Белякова, изменения приведут к падению регулярных ежемесячных доходов пенсионеров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пенсионерка
Пенсионерка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.