Минтруд захотел изменить систему выплат накопительных пенсий

В НПФ выступили против

Министерство труда захотело изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

Как выяснила газета "Коммерсант", Минтруд предлагает делать единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 процентов минимального размера оплаты труда.

В настоящее время пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5 процентов по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.

В негосударственных пенсионных фондах выступают против инициативы Минтруда. Там говорят, что изменение методики приведет к резкому увеличению объема единовременных выплат, а это негативно скажется на показателях фондов и на клиентах. По словам президента ассоциации НПФ Сергея Белякова, изменения приведут к падению регулярных ежемесячных доходов пенсионеров.

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