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Вирусолог назвал самое необычное свойство COVID-19

08:52
  • среда
  • 18 ноября 2020

Новый вирус собрал в себе свойства множества других

Коронавирус собрал в себе особенности целого ряда других вирусов – и именно это его главная особенность, заявил вирусолог Сергей Нетесов.

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Эксперт объяснил, что каждое из "необычных" свойств коронавирусной инфекции COVID-19 можно по отдельности найти у других болезней. К примеру, дизрегуляция иммунной системы присуща Эболе. Тромбообразование и синдромом диссеминированного свертывания крови ранее уже встречались при Конго-Крымской геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Ну а "знаменитые" потеря обоняния и вкуса могут сопровождать не менее 20 других вирусов, которые проникают в человеческий организм через нос и поражают обонятельные нервы, передает Lenta.Ru.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 55,3 миллиона человек, 1,33 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,97 миллиона заболевших, более 33 тысяч пациентов скончались.

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