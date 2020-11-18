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Суд отстранил мэра Томска Кляйна от должности

09:03
  • среда
  • 18 ноября 2020

Сейчас градоначальник содержится в СИЗО

Кировский районный суд Томска отстранил мэра Томска Ивана Кляйна.
Появилось видео задержания мэра Томска во время заседания

Эта мера будет действовать временно - на время расследования уголовного дела о превышении полномочий передает ТАСС.

Временно исполняющим обязанности градоначальника Томска назначен Михаил Ратнер, занимающий пост заместителя мэра по экономическому развитию.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий прямо во время проведения селекторного завещания 13 ноября. По данным следствия, в 2016 году мэр дал указание подчиненному внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о том, что предприятие ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, имеет 300-метровую санитарно-защитную зону. Это стало основанием для отказа застройщику в возведении там жилых высоток

Сейчас Кляйн находится в СИЗО. Он пробудет там до 13 января 2021 года. Свою вину он отрицает. Защита обвиняемого обжаловала это решение.

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