Стало известно, когда в Москве установится зимняя погода

Зима близко

В конце ноября в Москве установится по-настоящему зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами, осадками и снежным покровом. Ожидать похолодания стоит с 25-30 ноября, заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"С 25 по 30 ноября температура устойчиво пойдет в минус, будут осадки. Думаю, в конце ноября у нас уже будет временный снежный покров. Почему временный? Потому что в декабре еще могут быть одна–две оттепели, но они будут кратковременными, возможно, не повлияют", - дал прогноз синоптик.

Он добавил, что столицу ожидают еще два кратковременных периода потепления, когда температура будет слабоотрицательной, передает ТАСС.

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