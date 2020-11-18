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Церемония объявления победителей премии World Travel Awards пройдет онлайн

09:18
  • среда
  • 18 ноября 2020

Москва представлена сразу в семи номинациях

Церемония награждения победителей туристической премии World Travel Awards в этом году пройдет 27 ноября в онлайн-формате. Лауреатов назовут в Москве, ведущими церемонии станут Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников.

Москва в этом году представлена сразу в семи номинациях. Кроме того, как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, российская столица входит в топ-5 в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность.

"Такие оценки международных экспертов, представителей туротрасли и самих путешественников лишь стимулируют нас развиваться дальше и повышать свою конкурентоспособность", - заявила Сергунина.

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