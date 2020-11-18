Коронавирус увеличил спрос на части диких животных

Активизировались контрабандисты

Из-за пандемии коронавируса усилилась деятельность контрабандистов и нелегальных скупщиков частей диких животных.

Это произошло по двум причинам, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В первую очередь, это связано с ростом спроса на товары, которые поддерживают иммунитет, ведь очень часто в части животных используют в народной медицине, особенно в Китае.

Местные власти предпринимают все возможные меры по борьбе с контрабандой, но, как отметил Арамилев, "тысячелетние традиции потребления в этой стране частей диких животных дают о себе знать".

Вторая причина – перемещение люди из города в сельскую местность в связи с режимом самоизоляции. Контактов людей и диких животных из-за этого стало больше. Кроме того, многие взяли в руки ружья и отправились на охоту.

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