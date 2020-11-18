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Психологи назвали возраст, в котором ребенку пора узнать правду о Деде Морозе

10:01
  • среда
  • 18 ноября 2020

Некоторые дети долго верят в чудо

Многие дети верят в существование Деда Мороза, однако рано или поздно правда о зимнем волшебнике должна быть раскрыта. Психологи объяснили, когда родители должны рассказать ребенку о реальном положении дел.

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Кандидат психологических наук Вадим Мямлин уверен, что разговор о существовании Деда Мороза стоит начинать тогда, когда у ребенка возникают первые подозрения. Однако если искренняя вера в новогодние чудеса сохраняется и после 9-10 лет, то лучше самостоятельно начать этот разговор. В противном случае можно не только затянуть период взросления ребенка, но и потерять его доверие.

"Каждому родителю надо решать этот вопрос с учетом индивидуальности своего ребенка. Нужно сначала "прощупать", как ребенок относится к Деду Морозу: либо он ждет не дождется, пока Дедушка Мороз прилетит на своих санях и принесет подарок, либо он говорит, что это сказки для малышей и чувствует, что что-то тут нечисто. В первом случае не стоит его разочаровывать, а во втором можно откровенно поговорить и пояснить, что подарки никуда не денутся, просто теперь будут от имени родителей", - считает Мямлин.

С этой позицией согласна и детский клинический психолог Елена Морозова. По ее словам, каждая семья сама решает, как долго стоит поддерживать веру ребенка в сказочного волшебника. При этом нужно учитывать, что в школе дети часто обсуждают эту тему, и одноклассники могут рассказать правду раньше родителей. Морозова предупредила, что в 8-9 лет детям пора всё объяснить, иначе ребенок может обидеться, что его принимают за малыша, передает РИА Новости.

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