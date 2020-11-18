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На амурском судостроительном заводе произошел взрыв

09:21
  • среда
  • 18 ноября 2020

Как сообщил губернатор Амурской области, в результате ЧП пострадали четыре человека

На судостроительном заводе в Амурской области произошел взрыв при проведении лакокрасочных работ.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель завода Валерий Силкин, во время работ была нарушена техника безопасности со стороны маляров и мастеров. По его данным, в результате происшествия пострадали три человека: двое мужчин и женщина.

"Она пострадала больше других, так как не использовала спецодежду, а была в синтетическом спортивном костюме. Пострадавших доставили в больницу", - сообщил Силкин.

Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что пострадавших четверо. "Один отказался от госпитализации, 2 средней степени тяжести, 1 пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию", - написал он в своем инстаграме.

Орлов призвал провести тщательную проверку инцидента. Он отметил, что это уже второй подобный случай за пять лет.

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Амурский Судостроительный завод
Амурский Судостроительный завод
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