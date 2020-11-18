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Россияне на самоизоляции увлеклись самогоноварением

10:22
  • среда
  • 18 ноября 2020

Оригинальное хобби многим пришлось по душе

На фоне самоизоляции и удаленной работы россияне стали чаще интересоваться самогоноварением – люди скупают самогонные аппараты и ингредиенты для приготовления домашнего алкоголя.

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Отмечается, что подобный всплеск продаж был зафиксирован и весной. Исследователи не стали озвучивать конкретные цифры, но подчеркнули, что речь идет о продажах в крупных розничных сетях.

Особенно сильный интерес к самогоноварению заметили в "Яндекс.Маркете" - сервис зафиксировал увеличение переходов в интернет-магазины на 20%. Тенденция заметна и в продажах сервиса Ozon - за девять месяцев текущего года спрос на самогонные аппараты подскочил в 13 раз в сравнении с прошлогодним периодом, а продажи дистилляторов выросли более чем в четыре раза. Специалисты считают, что нынешний всплеск продаж связан с ожиданием скорой самоизоляции.

Стоит отметить, что российское законодательство не запрещает производить самогон в домашних условиях, но продавать такой алкоголь нельзя – для этого нужна специальная лицензия, передает РБК.

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