В Москве от коронавируса вылечились еще 5503 человека

Количество выздоровевших в столице превысило 380 тысяч

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 5503 человека. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

Таким образом, число вылечившихся от коронавируса за все время пандемии увеличилось до 382634 человек. Выздоровевшим москвичам власти столицы предлагают стать донорами плазмы.

Всего в России, по данным на утро 18 ноября, выявлено 1971013 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 1475904 человека. Скончался 33931 заболевший.

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