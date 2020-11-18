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В России предложили вызывать скорую при помощи SMS

10:01
  • среда
  • 18 ноября 2020

Это ускорит процесс вызова врача

В России могут создать систему вызова бригады скорой помощи с помощью SMS-сообщения.
В российских регионах увеличат число бригад скорой помощи

С такой инициативой к Минздраву обратился руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Этот способ вызова врача имеет ряд преимуществ, считает общественник. Им могут воспользоваться глухонемые пациенты, он не требует время на дозвон, фиксируется время отправления сообщения.

Оператор, в свою очередь, имеет возможность тщательно и быстро обработать информацию, а при необходимости перезвонить пациенту, пишет RT.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, несмотря на ощутимую нагрузку на систему здравоохранения, поручил сократить время ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов.

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