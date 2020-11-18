Ледяной дождь и метель: в Москве к вечеру испортится погода

Другие регионы уже заметает

Снегопады сразу в нескольких российских регионах - Санкт-Петербурге, Ростовской и Воронежской областях. На дорогах гололёд, аварии и заторы. На некоторых трассах пришлось ограничить движение транспорта. Снег придёт сегодня и в столицу. По прогнозам, этой ночью метель и сильные порывы ветра.

Воронеж заметает уже третий день подряд. Сотни единиц техники круглосуточно вывозят с улиц тысячи кубометров снега. На дорогах сильный гололед. Но далеко не все водители успели поменять шины. В городе - девятибалльные заторы. И уже к вечеру, по прогнозам синоптиков, температура может опуститься ещё ниже - до минус 17 градусов.

В Ростове-на-Дону, чтобы предотвратить большое количество аварий, на некоторых дорогах уже введены ограничения для пассажирского транспорта и грузовиков. Сильный снегопад в городе ожидается в ближайшие часы. Объявлено штормовое предупреждение.

К жителям Санкт-Петербурга с первым снегом пришло и вдохновение. С утра водители в Северной столице устроили настоящий художественный флешмоб на капотах собственных авто.

По прогнозам синоптиков, первые снегопады в столице ожидаются уже к концу недели. А в ночь со среды по Москве и области будет действовать желтый уровень опасности из-за гололеда. В ночные часы возможна метель.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"