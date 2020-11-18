Отец Фриске попросил не украшать памятник певицы

Поклонники подготовили место захоронения певицы к новогодним праздникам

Отец Жанны Фриске попросил поклонников дочери не украшать ее могилу. Певица скончалась в 2015 году, она захоронена на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее фанаты артистки решили украсить ее могилу к новогодним праздникам и принесли туда шары и гирлянды. Владимир Фриске заявил, что семья Жанны узнала о новом декоре недавно – им рассказала знакомая. После этого мать певицы убрала с памятника всё лишнее, передает Teleprogramma.pro.

"Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник. Жена все это уберет. Хотим, чтобы не было на могиле чего-то лишнего. Постоянно, как теперь выясняется, цветочки на шее и на руках на памятнике появляются", - рассказал Владимир.

Он подчеркнул, что на могиле установлены специальные места, куда можно поставить цветы и положить конфеты. "Не надо вешать на руку, на шею, на крест. На плиту тоже класть не надо. Там есть ваза для живых цветов, есть для искусственных. На камень, пожалуйста, не кладите", - призвал отец певицы.

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