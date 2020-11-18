Резерв коек и запас лекарств: регионам даны новые поручения по борьбе с COVID-19

Впервые за неделю в стране меньше 21 тысячи заболевших за сутки

За минувшие сутки в России выявили ещё 20985 новых случаев коронавируса. Число выздоровевших - 25179 человек. Михаил Мишустин поручил создать в больницах резерв мест для пациентов с ковидом - не менее двадцати процентов от всего коечного фонда. Во многих регионах разворачивают дополнительные стационары. Лечить больных помогают военные врачи.

На сборы всего 4 минуты. Больше времени нет. Эту подстанцию перепрофилировали под работу с ковидными пациентами. Нагрузка на медиков резко выросла: до 30 вызовов в сутки на каждую бригаду. Пока едут, изучают диагноз и выясняют, куда направить больного – это, пожалуй, самый важный вопрос. Ведь мест в краевых больницах все меньше. В некоторых регионах сегодня критическая ситуация – коечный фонд загружен на 90 процентов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение губернаторам создать запас мест для больных коронавирусом. Деньги на это уже выделены из федерального бюджета. Проконтролирует все после региональный Минздрав, говорится в обращении на сайте кабмина.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся:

- создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией не менее 20% коечного фонда,

- необходимости привлечения транспорта к работе медицинских организаций, а также привлечения к работе горячей линии медицинских работников и волонтёров в целях сокращения времени реагирования". – говорится в поручении.

Несмотря на жесткие ограничения в Бурятии – там на 2 недели закрыли кафе и непродовольственные магазины, а школы полностью перешли на дистанционное обучение – регион в лидерах по количеству заболевших. Чтобы увеличить коечный фонд в стационарах перепрофилируют городские больницы. А там, где это уже невозможно, спасают мобильные госпитали. Их разворачивают военные медики.

Задачи, которые поставил глава правительства также касаются и запаса лекарств для лечения и профилактики коронавируса. И этот запас должен поступать в регионы своевременно. Первая партия медикаментов уже направлена в курганские больницы.

"Лекарственными препаратами розничная сеть также будет обеспечена. В том числе, с учетом того, что часть препаратов пойдет на бесплатное лекарственное обеспечение", - сообщила и.о. заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

А в Забайкалье за отсутствие противовирусных препаратов аптекам будут выписывать штрафы и отзывать лицензии. За этим проследит прокуратура. Также по всей стране не прекращаются рейды. За соблюдением масочного режима следят и в торговых центрах и в общественном транспорте. В Барнауле таксисты пассажиров без масок отказываются везти.

Понимают необходимость этих защитных средств до сих пор не все. А тем временем МЧС и транспортные компании проводят дезинфекцию. Накануне прошла масштабная обработка хабаровского вокзала. А в медпункты завезли необходимые противоэпидемические средства, чтобы дежурные врачи смогли оказать помощь заболевшему до приезда скорой.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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