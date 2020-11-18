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ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю

11:53
  • среда
  • 18 ноября 2020

За семь дней число заразившихся во всем мире выросло на 3 977 223

В мире за неделю коронавирусом заразились почти четыре миллиона человек. Это новый максимум, сообщили в среду в ВОЗ. Общее число инфицированных - 55 миллионов 640 тысяч.

При этом в Европе заболеваемость пошла на спад. Хороший результат дают ограничительные меры. Швейцарские горнолыжные курорты, которые закрывали в первую волну, сейчас принимают гостей. Кататься можно при строгом соблюдении санитарных требований, сообщает "ТВ Центр".

Шестидневный карантин с завтрашнего дня вводят в южных регионах Австралии. Закроют школы, вузы, рестораны, а из дома можно будет выходить только по уважительной причине.

Ужесточают ограничения в некоторых американских штатах. В Иллинойсе временно нельзя будет попасть в музеи и казино. В Монтане сократят время работы кафе и баров, а ношение масок станет обязательным повсеместно. День благодарения, который в США в этом году приходится на 26 ноября, жителям страны рекомендуют отмечать дома.

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