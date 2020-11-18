Митинг предпринимателей в Киеве перерос в столкновения с полицией

Пострадали несколько человек

Сотни украинских предпринимателей пытались сорвать заседание Верховной Рады. Поводом стал скандальный законопроект об отсрочке введения обязательных кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса. Массовый митинг быстро перерос в столкновения с полицией. Несколько человек пострадали.

Украинские предприниматели штурмуют Верховную Раду. Полицейское оцепление с трудом выдерживает натиск. Протестующие перекрывают подъезды к зданию парламента. Депутатам приходится идти на работу пешком. Полицейским удается сделать узкий коридор, чтобы малый бизнес попросту не затоптал больших политиков.

Парламент рассматривает законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов для малого и микробизнеса. Отсрочка не распространяется на так называемые группы риска. К примеру, продажу лекарств и электроники.

- Если они примут его, то 80% предпринимателей закроются после Нового года, а мы пойдем на биржу труда и посмотрим, что они будут выплачивать.

Митингующие требуют изменить законопроект, чтобы их права были защищены и налоговая нагрузка уменьшилась, а также отказаться от жестких карантинных мер. Иначе совсем скоро предприниматели разорятся.

- Это отношение власти к людям. Мы стояли встретить депутатов, попросить, чтобы они проголосовали за наш законопроект. Мы просто хотим жить и работать.

Голосование все же состоялось. Законопроект поддержали лишь 17 депутатов. Парламентарии пообещали демонстрантам разработать новый закон, который всех устроит. Политикам сейчас не нужна шумиха. Украина просит деньги у МВФ, ведет переговоры, обещает антикоррупционную и экономическую реформы. В Киев должна приехать официальная миссия Международного Валютного Фонда.

"Для того, чтобы появились даты, надо достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - у Украины есть все шансы принять миссию МВФ до конца этого года", - сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Однако долгожданный визит миссии могут отложить. Президент Владимир Зеленский болен коронавирусом. Неизвестно, сколько продлится лечение. Рада в связи с карантинными мерами работает один день в неделю. К тому же протестующие грозят политикам "Налоговым майданом". Следующая крупная акция протеста в Киеве намечена на начало декабря.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"