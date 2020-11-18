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Мишустину показали презентацию нацпроектов в сфере транспорта

12:02
  • среда
  • 18 ноября 2020

Масштабная экспозиция открылась в рамках форума "Транспорт России"

В Москве стартовал международный форум "Транспорт России". В конференции участвуют более четырех тысяч человек. Это представители профильного министерства, общественных организаций, ученые, а также руководители компаний-лидеров отрасли - как отечественных, так и зарубежных. Они обсудят развитие транспортной сферы.

На форуме также открыта масштабная экспозиция, передает "ТВ Центр". Одним из первых ее осмотрел председатель правительства Михаил Мишустин. На площади - почти четыре тысячи квадратных метров - представлены итоги реализации наиболее значимых проектов.

"Этот центр будет управлять воздушным движением на площади более 4 миллионов квадратных километров. Для сравнения - площадь западной Европы - 3,9 миллиона квадратных километров", - сообщил первый заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

"Это будет надежной опорой для безопасности воздушного движения. Кроме того, это снижает нагрузку на диспетчеров благодаря более качественному оборудованию и информационным системам", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

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