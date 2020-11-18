В Крыму на волю выпустили краснокнижного сипа

Зооволонтеры выхаживали птицу два года

В Крыму на волю после длительной реабилитации выпустили белоголового сипа Арли. Его судьба удивительна. Больную, истощенную птицу обнаружили в Архангельске. Два года ушло на лечение. И вот, наконец, гриф в привычной среде обитания - в горах крымского национального заповедника.

Ему хватило небольшого разбега и нескольких взмахов, чтобы ощутить дуновение морского бриза и поймать этот горный воздух своими трехметровыми крыльями. Размеренные, но сильные движения делают полет плавным и долгим, словно в замедленной съёмке.

Белоголовые сипы достаточно большие птицы, которые не могут взлететь с ровной площадки. Им нужно что-то вроде трамплина. Поэтому они гнездятся на скалах, откуда, разбежавшись и прыгнув с обрыва можно поймать потоки ветра и начать парить над каньонами и ущельями.

Краснокнижного хищника нашли в 2018 году в Архангельской области. Истощенный белоголовый сип сидел на крыше автомобиля и уже не мог летать. Огромная птица по неизвестным причинам сменила Черное море на Белое и оказалась в труднодоступной поморской деревне Патракеевка.

Зооволонтеры центра помощи дикой фауны "Мата-мата" выхаживали птицу два года. А затем договорились с Министерством природы Крыма выпустить сипа в заповеднике на южном берегу полуострова. Деньги на автоперевозку собирали всем Архангельском. Три дня дороги, три тысячи километров и вот Арли вернулся в самый северный ареал обитания своего вида.

"Если у птицы навыки жизни в дикой природе сформированы, то она их уже никуда не растеряет. То есть гипотетически она может жить и быть счастлива в природе", - сообщил старший преподаватель кафедры лесного дела Агротехнологической Академии КФУ им. Вернадского Владимир Кучеренко.

Численность одной из самых больших птиц в Европе сокращается с начала прошлого века. Сегодня от Кавказа до Атлантики обитают чуть больше 60 тысяч особей. Хищникам не хватает диких парнокопытных. Да и потомство у сипов не многочисленное. Одна пара – один птенец. Два месяца чтобы высидеть яйцо и еще 4, чтобы молодой гриф впервые полетел. Поэтому рождение или возвращение в природу каждого сипа – значимое событие, особенно для России.

"По современной оценке численность крымской популяции составляет порядка 100-130 особей. Не все из них размножаются. Размножающаяся часть составляет примерно 20-30 гнездящихся пар", - заявил Кучеренко.

На Балканах, где этот вид практически исчез, птиц сейчас разводят искусственно. Ученые подтверждают, что даже такие особи хорошо адаптируются в дикой природе, не говоря уже про тех, кто родился в горах как Арли.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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