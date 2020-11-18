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Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение 2-летней Алены Шестопаловой

11:46
  • среда
  • 18 ноября 2020

У девочки опасное заболевание - ретинобластома

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение двухлетней Алёны Шестопаловой из Алтайского края. Её историю мы рассказывали накануне. У девочки опасное заболевание - ретинобластома.
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Алены Шестопаловой

За прошедшие сутки удалось собрать более четырех миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но на лечение нужно ещё 1 356 160 рублей.

Опухоль поразила левый глаз и привела к его полной слепоте. Стоит вопрос о его удалении. Но пока не поражен зрительный нерв и нет метастазов, остаются шансы провести лечение и сохранить девочке глаз. Помочь готовы в офтальмологической клинике в Швейцарии. Алёну там уже ждут, ехать нужно немедленно, но стоит лечение очень дорого.

Мы продолжаем помогать Алёне Шестопаловой все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Алены Шестопаловой, программа 1109

Видео: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Алены Шестопаловой

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