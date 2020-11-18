Семья Захарова собралась просить Путина о помиловании Ефремова

Об этом заявил адвокат артиста

В деле актера Михаила Ефремова сенсационный поворот: семья погибшего Сергея Захарова намерена просить президента России Владимира Путина о помиловании артиста.

Как сообщил адвокат Ефремова Андрей Алешкин kp.ru ("Комсомольской правде"), родственники погибшего достигли соглашения с Ефремовым и больше не имеют к нему претензий.

"Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки. Сейчас потерпевшие могли бы просить президента о помиловании", - заявил адвокат.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

Ефремов отбывает срок в колонии ИК-4 в поселке Алексеевка (Белгородская область). Это учреждение считается элитным - сюда не помещают опасных рецидивистов и лояльно относятся к осужденным.

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