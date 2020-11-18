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Совфед одобрил использование миротворцев в Нагорном Карабахе

10:30
  • среда
  • 18 ноября 2020

Россия отправила в регион почти 2 тысячи военнослужащих

Совет Федерации дал согласие на использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. С соответствующим обращением к верхней палате парламента обратился президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства может использовать армию за пределами страны без согласия Совета Федерации. В Совфеде уточнили, что речь идет об оперативном реагировании. Так как российский миротворческий контингент размещается сроком на пять лет, разрешение сенатором необходимо, пишет ТАСС.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России остановили боевые действия в Нагорном Карабахе. Ряд районов перешел под контроль Баку. Согласно трехсторонним договоренностям, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместятся российские миротворцы.

Миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет действовать пять лет с возможностью продления срока. Россия направила в регион почти две тысячи военнослужащих и несколько десятков единиц техники.

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