"Я был прекрасным сварщиком": Винокур задумался о смене профессии

Он не сразу стал артистом

Владимир Винокур поддержал позицию артистов, которые возмутились отсутствием возможности работать в пандемию. Юморист заявил, что государство отвернулось от него и его коллег.

"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник", - сказал Винокур.

Он отметил, что вот уже полвека работает не по специальности, а в такой критический для всей страны момент государство не желает поддержать его и других артистов, передает 360.

"Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", - резюмировал юморист.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не рассматривают меры поддержки артистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"