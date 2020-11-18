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Депутат МГД Щитов отметил увеличение мер соцподдержки в проекте бюджета

11:31
  • среда
  • 18 ноября 2020

Бесплатный проезд пенсионеров и питание школьников обеспечено бюджетом

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов заявил, что бюджет столицы предусматривает широкий спектр мер поддержки семей с детьми и льготных категорий граждан. По его словам, на городские соцпрограммы и прямую поддержку москвичей выделяется значительная часть средств.

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"В 2021 году, в частности, на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме запланировано выделить 529,4 миллиарда рублей. Это на 6% больше, чем заложено в бюджете 2020 года - при том, что городская казна в целом сокращается. Из этих средств 63,5 миллиарда рублей. будет затрачено на прямые денежные выплаты семьям льготных категорий с детьми. Но основная доля затрат традиционно приходится на льготы в натуральной форме - они всегда востребованы и составляют предмет заслуженной гордости московской социальной политики", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что самой популярной льготой был и остается бесплатный проезд льготных категорий москвичей на общественном транспорте. Из бюджета на это выделено свыше 136 миллиардов рублей. Данная льгота призвана не только помочь людям в затруднительной финансовой ситуации, но и повысить общую мобильность горожан.

Не менее важным, на его взгляд, является обеспечение детей горячим бесплатным питанием. Это касается дошкольников, учеников младших классов, старших школьников-льготников и учеников-бюджетников колледжей Москвы. Городское правительство выделило на это 31,5 миллиард рублей.

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