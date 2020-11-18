Жители европейских городов остались без рождественских ярмарок из-за COVID-19

В ряде стран действуют строгие ограничения

Большинство европейских стран отказались от проведения рождественских ярмарок в этом году из-за коронавирусной инфекции.

Во Франции, Италии, Чехии, Великобритании, Испании, Австрии и Греции действуют полные и частичные локдауны. Большинство из них, скорее всего, будут продлены до конца декабря. Открыты только продуктовые магазины аптеки и ларьки с товарами первой необходимости, работают образовательные учреждения,

Спортзалы, парикмахерские, концертные площадки, театры, ряд музеев закрыты. Общепит работает только на доставку. Действуют строгие ограничения на походы в гости. Например, в ряде крупных городов Италии и Испании введены комендантские часы.

"Никаких рождественских фестивалей не предвидится. Однако фермерские рынки работают. Там, вероятно, будут продавать, например, праздничную выпечку. Но купить что-то и там же съесть, как раньше, нельзя", - рассказала РИА Новости русскоязычный гид в Чехии.

Однако парижские гиды не исключают, что власти разрешат населению погулять на рождественских праздниках, а после вновь посадят на карантин.

"Пессимисты считают, что будем и в Рождество сидеть, а оптимисты - что отпустят погулять, а потом снова закроют", - заметила гид по Парижу Кира Поти.

В Греции ввели строгие ограничения - чтобы выйти из дома, необходимо отправить властям SMS-сообщение. По словам премьер-министра страны, это было сделано для того, чтобы дать людям возможность "пожить привычной жизнью" на рождественские праздники.

"Меры на три недели. Давайте позволим себе более нормальный декабрь, чтобы празднование было похоже на прежние годы", - отметил Кириакос Мицотакис.

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