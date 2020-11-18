Лоза собрался судиться со Шнуровым

Музыканта оскорбило очередное стихотворение коллеги

Певец и композитор Юрий Лоза подал иск о защите чести и достоинства на певца и музыканта Сергея Шнурова. Заявление артиста зарегистрировали в Симоновском суде Москвы.

Поводом для обращения в суд стало стихотворение Шнурова, в котором музыкант высмеял вручение Лозе государственной награды и любовь композитора комментировать актуальные события, произошедшие в стране и мире, передает МК.

В своем стихотворении Шнуров по традиции не стеснял себя в выборе выражений. Изначально Лоза заявил, что не собирается отвечать на оскорбления музыканта и считает это ниже своего достоинства. Однако, видимо, со временем его позиция изменилась, и композитор всё-таки обратился в суд.

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