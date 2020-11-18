В Москве сдать плазму с антителами к ковид стало проще

В столице открылись три новых пункта приема

В Москве увеличили количество пунктов сдачи плазмы с антителами к короавирусу.

Так, на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова и отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова открылись еще три новых пункта приема доноров плазмы.

"Мы благодарны москвичам, которые помогают спасать жизни пациентов в тяжелом состоянии, и делаем все возможное, чтобы донорам было удобно и просто сдать плазму", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Согласно единому стандарту в подходе к лечению пациентов в стационарах, пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса может назначаться переливание донорской плазмы. Решение принимается лечащим врачом.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7-495-870-45-16. сообщили в мэрии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"