Матвиенко: "Оснований для дефицита лекарств нет"

Она заверила, что в стране достаточно препаратов

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нет оснований для дефицита лекарственных средств. По ее словам, в стране производится достаточное количество препаратов.

"Ранее дефицит лекарств частично был связан с маркировкой, эта тема отработана, правительство оперативно приняло решение, эта причина закрыта", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что в случае перебоев с поставками отчет о происходящем нужно требовать у региональных властей, которые должны держать ситуацию на контроле. Также нельзя позволить, чтобы ситуацию с ковидом использовали в коммерческих целях поставщики, считает сенатор.

Матвиенко призвала коллег контролировать ситуацию с наличием в аптеках необходимых препаратов в регионах , передает РИА Новости.

Ранее в российских аптеках выявили дефицит лекарств от коронавирусной инфекции.

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